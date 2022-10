Ultime Notizie – Camera | Nordio si registra | “Stessa emozione di indagini su Br”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Non è la prima volta che vengo alla, ma l’importanza della carica ti dà un’pari a quella che avevo quando indagavo sulle Brigate Rosse”. Lo afferma all’Adnkronos Carlo, entrando in Sala Mappamondo allaper lazione, dopo l’elezione come deputato nella nuova legislatura. “Quella – aggiunge– è stata l’esperienza più bella che ho fatto nel mio campo, e questa è l’esperienza più bella in un altro settore”. “Il primo atto che farei se fossi nominato ministro della Giustizia? Accelerare al massimo i processi civili e penali perché la giustizia, in questo momento, è anche un fatto economico e in una fase di grande crisi finanziaria ed economica questo potrebbe avere un’efficacia positiva e immediata”. “Altre riforme dei codici penali si ...

Il Sole 24 ORE

Stando alledi mercato, i bianconeri sarebbero pronti ad un nuovo assalto nei confronti di Sergej Milinkovic - Savic già nella finestra di gennaio. Non è un mistero l'interesse della ...Dalla zona euro invece lemacro uscite in mattinata erano buone: ad agosto la produzione industriale è salita oltre le attese, dell'1,5% su base mensile e del 2,5% su base annua. Ultime notizie. Fdi: accordo sulle presidenze di Camera e Senato. A palazzo Madama resta in pole La Russa. Berlusconi rientra in Aula Tornano a calare, con un minor numero di tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 47.763 contagi con 244.746 test, per un tasso di positività ...Milano, 12 ott. (Adnkronos) – In Lombardia, a fronte di 43.706 tamponi effettuati, sono 9.126 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività che si attesta al 20,8%.