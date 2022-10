Moni Ovadia sta con Conte | ' Il sit in del Pd è strumentale | il leader M5s è l' unico uomo di pace'

Adnkronos

si schiera con Giuseppe Conte, in merito alla manifestazione per la pace che si dovrebbe tenere a Roma a metà novembre. "Se Conte non avesse lanciato la sua manifestazione per la pace dove,...... alla domanda: che valore ha, per noi, oggi, la democrazia (In collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo) Martedì 1° novembre (ore 21.00) appuntamento con Aldo Cazzullo eper lo ... Moni Ovadia: ''Sit in Pd a ambasciata russa è strumentale, Conte unico vero uomo di pace'' Moni Ovadia: «L'unica manifestazione sensata è quella di Conte che si è dimostrato sempre un uomo di pace e che a differenza dei pacifista dei talk show è stato sempre contro la guerra».(Adnkronos) - ''Se Conte non avesse lanciato la sua manifestazione per la pace dove, se sarò libero andrò volentieri, il Pd non avrebbe mai fatto un sit in per la pace davanti l’ambasciata russa. E’ c ...