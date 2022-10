Eros Ramazzotti mano nella mano con una donna | è la nuova fidanzata?

Eravamo famosi come, come Gianni Morandi. Con i Bee Hive riempivamo i palazzetti. Una volta sono andato al concerto degli Spandau Ballet e, quando alcune ragazze mi hanno riconosciuto,...latin lover: nelle scorse ore, il celebre cantante romano è stato pizzicato dal magazine Diva e Donna nuovamente in dolce compagnia . L'artista, storico ex di Michelle Hunziker e padre ...Il cantante romano è stato pizzicato in dolce compagnia: nessuno sa chi sia la persona insieme a lui, ma è in ogni caso diversa rispetto a quella della scorsa estate ...Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Eros Ramazzotti in compagnia di una misteriosa donna per le strade di Milano ...