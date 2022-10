Cdp Venture Capital | 5 | 3 miliardi per l' innovazione entro il 2024

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Cdparriverà ad avere 5,3dii in gestioneil, per sostenere l'ecosistema italiano dell'. Fino a oggi la Sgr della Cassa ha avuto a disposizione 1,...

Capital arriverà ad avere 5,3 miliardi di capitali in gestione entro il 2024, per sostenere l'ecosistema italiano dell'innovazione. Fino a oggi la Sgr della Cassa ha avuto a disposizione 1,...A gennaio 2020 il gruppo ha lanciatocapital . Una dotazione iniziale di 230 milioni. Oggi cresciuta a 1,8 miliardi, con 938 milioni di investimenti fatti nel primo anno e mezzo. Un ...L’ad Dario Scannapieco: «Il venture capital sta dando in Italia segnali di vitalità. Siamo indietro rispetto all’Europa, ma stiamo registrando una accelerazione» ...Cdp Venture Capital spinge sull'acceleratore del supporto all'innovazione con 3,5 miliardi di euro di nuovi capitali in gestione per investimenti, che porteranno il totale a 5,5 miliardi. Ciò avviene ...