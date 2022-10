(Di mercoledì 12 ottobre 2022) 'Sono molto preoccupato da due graviche hanno colpito gli italiani negli ultimi 2 anni: noi non abbiamo soltanto laacuta , cioè fare tamponi per ogni cosa anche quando non ...

A spiegarlo è Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova. L'esperto racconta qual è la sua preoccupazione in prospettiva. Fra poco, avverte in ...Anche i premi Nobel, a volte, sbagliano. Matteone è convinto e risponde con tono, ma duro, a Giorgio Parisi contrario alla riduzione dell'obbligo di mascherine contro il Covid . Peccato che, noti il professor, Parisi sia ... Bassetti ironico ma non troppo: “Mi preoccupano due malattie, tamponite e saturimetrite” Per l'infettivologo "fra poco avremo casi di Sars-CoV-2 e di influenza e questo rischia di diventare un problema" ...Tornano i Martedì letterari del Casinò di Sanremo, tanti nomi prestigiosi per la stagione autunnale. Il generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, il professor Matteo Bassetti, il professor ...