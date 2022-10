“Trattative segrete” L' escalation nasconde il vero tentativo di pace

(Di martedì 11 ottobre 2022) La pioggia di missili sull'Ucraina ha ricordato a tutti i primi giorni della guerra a seguito dell'invasione da parte della Russia, facendo pensare ad un allontanamento praticamente definitivo della. Ma in realtà, con una facciata fatta di razzi e raid, qualcosa si muove dietro le quinte. “Il canale del dialogo fra russi e americani, riaperto da poco, non si è interrotto e continua a livello medio-basso attraverso i servizi segreti e la diplomazia sotterranea” scrive Fausto Biloslavo su Il Giornale, dove si parla di conferme attendibili per una trattativa di. La decisione di Vladimir Putin di attaccare massicciamente Kiev e le altre città mette anche gli Usa alla prova: la fornitura dei lanciamissili Atacms, che hanno una gittata di 300 chilometri, ben quattro volte superiore a quella degli Himars, sarebbe un altro punto di non ...

Italia Oggi

e scenari ancora in fase embrionale. 'Uno scenario potrebbe essere il passo indietro di Putin concordato coi suoi e pace negoziata da Usa e Turchia' spiega una fonte a conoscenza ...Nelleper la formazione del futuro esecutivo di centrodestra ci sono ancora nodi da sciogliere. ... È una trattativa che va avanti a colpi di sgambetti e mosse. Per le altre caselle l'... Mentre in Italia molti si agitano inutilmente proseguono le trattative tra Usa e la Russia - ItaliaOggi.it non si è interrotto e continua a livello medio-basso attraverso i servizi segreti e la diplomazia sotterranea” scrive Fausto Biloslavo su Il Giornale, dove si parla di conferme attendibili per una ...È scontro nel centro sinistra tra chi difende Kiev e chi chiede di sostenere con maggiore decisione l'impegno bellico contro la Russia e ...