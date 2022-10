(Di martedì 11 ottobre 2022) Stoccarda, 11 ott. - (Adnkronos) - Nonostante un "mercato volatile"-Benz mette a segno unmolto positivo con 517.800 unità vendute a livello globale (+21% annuo) in uno scenario in cui - si sottolinea da Stoccarda - la produzione e lecontinuano a risentire della carenza di semiconduttori e dei problemi nelle catene di approvvigionamento. Il brand tedesco segnala poi la continua crescita dei veicoli elettrici con consegne di BEV che nelsono più che raddoppiate a 30.000 unità (+115% su ano e + 28% rispetto al secondo. Nei primi nove mesi ledi veicoli 100% elettrici sono raddoppiate a 75.400 unità (+126%), con un record di consegne mensili a settembre (13.100 unità): a ...

Adnkronos

Tempi, autonomia, velocità: è il gioco dell'elettricosuo esempio, laEQA 250 a 90 km/h in scia a un camion, percorrerebbe 300 km in 3 ore e 20 minuti, senza soste . Ai 130 costanti (...ci ha abituatocorso della propria storia alla produzione di station wagon basate sulle proprie berline premium. La Classe E ne è uno degli esempi più celebri. La nuova generazione la cui ... Mercedes, nel terzo trimestre la Cina traina le vendite globali (+23%) Stoccarda, 11 ott. - (Adnkronos) - Nonostante un "mercato volatile" Mercedes-Benz mette a segno un terzo trimestre molto positivo con 517.800 unità vendute a livello globale (+21% annuo) in ...Dal prossimo anno, il pilota olandese sarà in AlphaTauri al posto di Pierre Gasly che approda in Alpine. Il team principal della scuderia di Faenza, ha ammesso che non c'è stata nessuna raccomandazion ...