Il Senato a FdI | la Camera alla Lega Si tratta per le presidenze

La Lega punta a conquistare la seconda carica dello Stato, ruolo che vede La Russa in pole per. "Stiamo lavorando per Roberto Calderoli al", conferma ai cronisti il capogruppo della Lega ...1 minuto fa Lupi: presidenza dele Camera alla Lega 'Si va verso la presidenza dele la Camera alla Lega. Ignazio La Russa è stato vicepresidente' del'ed è stato bravissimo'. Lo ha detto Maurizio ...Il senatore di Fratelli d’Italia in un video di 4 anni fa mostra a casa sua cimeli fascisti e statue del duce. Tra commemorazione delle Foibe e disegni di legge per le ricorrenze celebrate da Casapoun ...Si tratta per la presidenza del Senato ed è testa a testa tra Lega e FdI. Molinari: "Lavoriamo per Calderoli". FdI: "Rafforzata la candidatura di La Russa". Salvini va a Villa Grande da Berlusconi ...