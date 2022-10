“Il peggio sta per arrivare” Pessima previsione ufficiale per l’Italia | cosa succede nel 2023

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) Le stime sulla crescita economica delvengono riviste dal Fondo Monetario Internazionale. Le cause sono soprattutto corsa dell’inflazione e le pressioni sullo scenario economico globale, assieme alle vulnerabilità domestiche: il Pil italiano per il biennio 2022-23 viene rivisto dal FMI. La crescita del nostro Paese viene rialzata di 0,2 punti, rispetto alladi luglio scorso, per toccare il 3,2%. Ma la revisione cambia segno per ilquando il Fondo stima un Pil delin calo a -0,2%: si tratta di un ribasso di 0,9 punti sulle valutazioni di luglio e addirittura di 1,9 punti su quanto stimato ad aprile scorso. Fra il 2022 e ili Paesi che pesano per un terzo sull’economia mondiale sembrano destinati a finire in recessione per via del calo dei redditi reali e ...