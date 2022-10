Grande Fratello Vip | Daniele Dal Moro e Patrizia si confrontano su un argomento | le dichiarazioni

Dunque, secondo Maryanna per l'ex conduttore di Bim Bum Bam la partecipazione alVip sarebbe unarivincita. Per Bosis, Bellavia era consapevole che in un Reality Show si ...Non solo Pamela Prati. Dopo il racconto del raggiro da parte del fantomatico Mark Caltagirone, si scopre che anche Carolina Marconi è stata vittima di una truffa . È stata la stessa concorrente a ...Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro e Patrizia Rossetti affrontano l’argomento “amicizia e amore”: ecco cosa è emerso dalle parole dei gieffini Grande Fratello Vip, la settima edizione è iniziata lo ...Grande Fratello Vip 7, ultime news. L’opinionista fissa Sonia Bruganelli ha attaccato Pamela Prati durante l’ultima puntata del famoso reality show di Canale 5. La versione dei fatti fornita ...