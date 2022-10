GF Vip | Gegia insulta Antonella Fiordelisi | «Zoccoletta» – Video

(Di martedì 11 ottobre 2022)- US Endemol Shine Proprio mentre su Rai1 impazza il Tr0ia-Gate tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, al Grande Fratello Vip è scoppiato un “caso” analogo. Nelle scorse ore, all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini,ha infatti apostrofato la “rivale”con un insulto sessista. Il “fattaccio” si è verificato subito dopo la diretta di ieri sera. In quanto preferita dal pubblico,ha dovuto decidere, infatti, chi mandare in nomination eliminatoria tra i compagni di gioco che avevano condiviso il televoto con lei (Pamela, Attilio,, Wilma, Giaele, Edoardo e Alberto). La scelta dellaè così ricaduta supoiché “credo che tu sia una persona insensibile“. Motivazione, ...

... la prima coppia nata nel corso della settima edizione del Grande Fratello. Alessandro ... ma Edoardo ce l'ha come mood, è un modo scherzoso che ha con tutti, prendi. Nikita Pelizon mi sta ...Dopo puntata movimentato al Grande Fratello7 a causa di una nomination: Antonella Fiordelisi ha mandatoal televoto che, per questo motivo, come mostrato anche in video , l'ha definita una zocc*la. La frase ha creato una sollevazione ...Antonino prova a smuovere un po’ le acque nella Casa organizzando uno scherzo collettivo insieme a Giaele, Edoardo e Antonella. Lo scopo è quello di inscenare una lite fra le due donne. Il motivo Gel ...ROMA – Sono cinque i concorrenti in nomination nella casa del Grande Fratello Vip ma a rischiare l’esclusione, secondo gli analisti di Olybet.it, è Gegia, ultima sulla lavagna del vincente a 65 volte ...