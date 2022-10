Gf Vip | Eliana Michelazzo contro Pamela Prati | ' Non ti ho denunciata basta buttare me**a'

... e lo fa in occasione della settima puntata del Grande fratello. La Prati non nomina mai le altre due donne coinvolte nel caso, ovvero Pamela Perricciolo edMichelazzo, ma parla di ......MARK CALTAGIRONE Pamela Prati è pronta a raccontare tutta la sua verità al Grande Fratello... Ha inventato tutto o è stata truffata Con Pamela Perricciolo edMichelazzo , le sue ex agenti, ...Durante il racconto Pamela Prati non nomina mai Pamela Perricciolo o Eliana Michelazzo, ma si riferisce a loro parlando di truffatori Mentre Pamela Prati racconta in diretta al Grande Fratello Vip la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...