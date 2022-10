Anzio | ristrutturazione plessi scolastici | approvati i progetti esecutivi per gli edifici Acqua del Turco e Leonardo Da Vinci

(Di martedì 11 ottobre 2022)– Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale di, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, per dare impulso alle opere die messa in sicurezza deglidel territorio: 590.000,00 euro sono stati stanziati per la riqualificazione del plessodeladColonia e 615.000,00 euro per il consolidamento e la conseguente riapertura del plessodaa Lido dei Pini. I due, che si aggiungono ai lavori attualmente in corso per ladel plesso Ambrosini, sono statidalla Giunta De Angelis nei giorni scorsi. Le due delibere sono state trasmesse ...

Il Corriere della Città

...Città di' e nelle boutique partecipanti alla sfilata, sarà di 10 euro. Parte del ricavato dell'iniziativa sarà devoluto all'Aipd (Associazione Italiana Persone Down) per la...Con lui il sindaco diCandido De Angelis e il presidente del Coni regionale Riccardo Viola . ... Unacostata 5 milioni di euro, nessuno delle quali sul bilancio comunale. "E' un ... Anzio, oltre 1 milione di euro per la ristrutturazione delle scuole: ecco quali Buone notizie per le scuole di Anzio. In particolare per il plesso Acqua del Turco ad Anzio Colonia e per il Leonardo Da Vinci a Lido dei Pini. I due istituti saranno completamente ristrutturati grazi ...Il vento non ha fermato l'evento di moda e beneficenza AntiuModa fashion show organizzato dalla Proloco Città di Anzio di fronte Paradiso sul mare. La ...