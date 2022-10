Ucraina | Meloni “Difendere chi si batte per la libertà”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ore di apprensione per l’. Putin, in difficoltà sul campo di battaglia, sta deliberatamente colpendo obiettivi civili in molte città ucraine. Le bombe cadono su uomini, donne e bambini. Ognuno di questi missili isola ulteriormente la Russia e rafforza la nostra convinzione dichi siper la propria”. Lo afferma in una nota il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

