E' da primato laazzurra , formata da quattro ultraottantenni che a Pistoia hanno stracciato il record mondiale over 85 nella4x400 di atletica leggera. "Un'emozione che difficilmente sarà ...E' da primato laazzurra , formata da quattro ultraottantenni che a Pistoia hanno stracciato il record mondiale over 85 nella4x400 di atletica leggera. "Un'emozione che difficilmente sarà ... Staffetta cocoon, record mondiale 4x400 dei nonni jet azzurri. In quattro fanno 340 anni E' da primato la staffetta cocoon azzurra , formata da quattro ultraottantenni che a Pistoia hanno stracciato il record mondiale over 85 ...