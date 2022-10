Sconcerti a CM | 'Napoli | per lo scudetto la trappola è una sola Lukaku non sa gestirsi | Juve imbarazzante'

(Di lunedì 10 ottobre 2022), non è che ilvince anche perché - a parte Osimhen - finora non ha avuto grandi infortuni? "E’ indubbiamente...

Giusdizio sulle parole diriguardo Haaland e i suoi tratti somatici 'Non è bello parlare ... Lo scorso anno ha siglato tante reti, la prima in Serie A è arrivata con il. È un ......Calcio - L'exploit delsarebbe più per demerito delle avversarie - e in generale del livello del campionato - che per merito del. A gran sorpresa è questo il pensiero di Mario...Il giornalista Mario Sconcerti si è soffermato sul difficile momento che sta attraversando la Juventus, vedendo difficile un recupero ...Nella rubrica “Un cappuccino con Sconcerti” su Calciomercato.com, il giornalista ha citato la Dea Di seguito un estratto del pensiero di Sconcerti sul momento nerazzurro: “D’accordo sulla forza del Na ...