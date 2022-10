NBA | ARIA TESA IN CASA WARRIORS | GREEN TORNA A ESSERE UN PROBLEMA

Leggi su sportnews.snai

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il nome tradisce un po’ certi eccessi inGolden State, ma di “guerrieri” (, appunto) sarebbe meglio vederne solamente in campo, e non durante un innocuo allenamento di pre-stagione. Eppure qualcosa è andato storto nelle fasi di avvicinamento all’opening night del prossimo 18 dicembre, che vedrà i campioni in carica ricevere a domicilio nientemeno che i Los Angeles Lakers di LeBron James: il pugno sferrato da Draymondall’indirizzo di Jordan Poole nel corso di un allenamento, immortalato dal video di uno smartphone (e per il quale, stando ai rumors, il sito di gossip TMZ avrebbe versato una cifra di poco inferiore a 120.000 dollari pur di renderlo virale in rete), è certamente il modo peggiore di cominciare una stagione che peraltro si presenta già ricca di incognite, in virtù delle partenze di elementi importanti ...