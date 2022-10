Mauro | La Juve si muove poco e male in campo Servirebbe Maradona e forse non sarebbe abbastanza

Calciomercato.com

Commenta per primo Massimo, ex giocatore della Juventus , intervistato da Sportmediaset , parla del momento attuale dei ... Questo è l'altro dato della: in partite di alto livello, i ...Massimo, ex calciatore della Juventus e del Napoli , parla alla Gazzetta dello Sport. IntervistaI problemi dellanascono dalle scelte dei vertici, prima ancora che dagli errori di Allegri Il vicepresidente Nedved aggiungerebbe anche la preparazione atletica. Fin qui l'analisi, ma in ... Mauro: 'Juve, Kostic è un problema. Vlahovic...' | Serie A | Calciomercato.com Con Massimo Mauro iniziamo a snocciolare tutti i temi si questo weekend di Serie A: dal baratro in cui è ripiombata la Juve dopo la sconfitta col Milan, al Napoli che continua a stupire. Con Jacopo ...Illusa da Bologna e Maccabi e di nuovo in fondo al tunnel a San Siro. Serve l’ennesima reazione di una stagione compromessa per continuare a sperare negli ottavi di Champions, dopo lo ...