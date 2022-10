Liga 2022 23 | termina 1-1 tra Elche e Maiorca

(Di lunedì 10 ottobre 2022)1-1 tra, nel match valevole per l’ottava giornata di/23. Padroni di casa che nonostante il punto conquistato restano all’ultimo posto della classifica, ospiti che invece bloccano il 12esimo posto con 9 punti. La formazione di Aguirre spreca all’11esimo minuto la prima occasione del vantaggio, è Muriqi a presentarsi sul dischetto e sbagliare il calcio di rigore concesso dal direttore di gara. Sono poi i padroni di casa ad approfittare dell’errore e firmare il primo vantaggio: a metterci la firma Ponce al 15esimo, l’attaccante numero 19 colpisce di testa un pallone decisivo. Il pareggio arriva poi al 71esimo minuto, è proprio Muriqi e riscattarsi trovando la rete per i Piratas. L’attaccante Kosovo riesce a mettere equilibrio grazie ad una palla mandata sul palo destro, ...

Elche - Maiorca è a rischio rinvio. Il posticipo dell'ottava giornata della/2023 potrebbe anche non disputarsi a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto sulla cittadina spagnola e che sta complicando e non di poco la regolare disputa della partita. Per il ...La truppa campione d'Europa in carica è inoltre imbattuta in questa stagione e solamente un pareggio inha fermato la striscia di vittorie consecutive. Insomma, il Real è uno squadrone e vuole ... Liga Spagnola 2022/23 - Valencia corsaro 2-1 contro l'Osasuna! La squadra di Gennaro Gattuso sale al 5° posto Ecco tutti i risultati dell'ottava giornata di LaLiga 2022/23 e la classifica. Continua il duello Barça - Real.Jorginho nel mirino del Barcellona. Il centrocampista azzurro, in scadenza col Chelsea a fine stagione, vorrebbe provare un'esperienza nella Liga.