Juve | con il Maccabi il 4-3-3 di Di Maria E Danilo diffidato può rifiatare

62' - Dopo i cambi Barak e Milenkovic per Amrabat ed Igor in casa Fiorentina, Sarri rispondeLuis Alberto per Marcos Antonio. 54' - Milinkovic pesca Immobile, volée del bomber scuolae palla ...Un Milan galvanizzato batte unasempre più alla sbando per 2 reti a zero. A segno Tomori, che ... si fermano sull'1 a 1,i genovesi che interrompono l'emorragia delle ultime 4 sconfitte ...Sono stati resi noti gli stipendi percepiti dai dirigenti della Juventus. Dal vice presidente Pavel Nedved all'amministratore delegato Arrivabene ...Diffidati Maccabi Haifa Juve, due bianconeri sono a rischio per la trasferta in casa del Benfica: ecco chi Vigilia di Maccabi Haifa-Juve, quarta e delicata partita del girone di Champions League per i ...