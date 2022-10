Il Garante campano in visita al carcere di Vallo della Lucania

(Di lunedì 10 ottobre 2022) IlRegionale delle persone sottoposte a misura restrittivalibertà personale, Samuele Ciambriello, si è recato presso la Casa circondariale di, in provincia di Salerno. È stato accolto dal direttore dell’Istituto, Caterina Sergio e dal dirigente aggiunto, Guido Piergallini. Ilhato i reparti, incontrando, tra gli altri, i ristretti impegnati nelle attività scolastiche – in Istituto sono presenti classi di scuola media e superiore -, nonché altri detenuti impegnati nei colloqui familiari e altri nelle loro stanze di pernottamento. Nell’Istituto sono presenti 52 detenuti e ad ognuno di loro è stato consegnato il “Codice ristretto”, una pratica guida pensata per offrire risposte agevoli ai detenuti e agli operatori del ...

