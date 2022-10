(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dal Chelsea al Chelsea passando dalla Juve. Il Milan è sulle montagne russe: prima le tre sberle di Stamford Bridge in Champions, poi l'esaltante 2 - 0 alla Signora in campionato. Ora però serve la ...

La Gazzetta dello Sport

Stefanolosa: "A San Siro dovremo dimostrare che la sfida di Londra è stata un'eccezione e che il nostro livello è un altro. Niente dubbi e niente preoccupazioni, servirà una gara d'alto ......assenti e con un cambio geometrico di schieramento che documenta l'abilità di Stefano. Il ... Esaurita laridotta, torna sui suoi passi lasciando campo e gioco al Milan. Nella sfida scandita ... Carica Pioli: "Dimostriamo che lo 0-3 è stata un'eccezione" "Indiavolati" scrive Tuttosport in apertura sulla coppia Vlahovic-Milik, pronta a sfidare il Milan quest'oggi a San Siro ...Gerry Cardinale vuole mettere la sua firma sul Milan. Il proprietario americano ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Pioli in vista di gennaio. I rossoneri non intendono fare spese pa ...