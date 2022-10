(Di domenica 9 ottobre 2022) Una convention di estremisti di destra, omofobi e liberticidi. "Dobbiamo difendere di fronte ai burocrati dile nostre tradizioni e la nostra sovranità. Non possiamo permettere che milioni ...

Una convention di estremisti di destra, omofobi e liberticidi. "Dobbiamo difendere di fronte ai burocrati di Bruxelles le nostre tradizioni e la nostra sovranità. Non possiamo permettere che milioni ...... al termine della kermesse del partito di estrema destra spagnolo, con la quale si sono collegati la stessa Meloni, l'ex presidente americano Donald Trump ed il premier ungherese Vitkor, ... Orban ai franchisti di Vox esalta Meloni: “Il treno di Roma è arrivato a Bruxelles” L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato insieme a Giorgia Meloni e Viktor Orban tra i leader internazionali che hanno inviato un video-messaggio alla kermesse di Vox, che si tiene nel ...Il premier ungherese Viktor Orbán in un videomessaggio inviato all'evento annuale di Vox, Viva 22: "Ai globalisti non piacciono le bandiere nazionali" ...