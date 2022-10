La Lega chiede l’istituzione di un ministero per Famiglia e natalità

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Launper lae la. Lo ha annunciato il segretario Matteo Salvini. “Con questo governo si spera di concretizzare i progetti che in Parlamento abbiamo più volte sostenuto – ha spiegato il capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo -, cercando di seguire l’esempio delle politiche del Trentino Alto Adige, la Regione che ha l’indice dipiù alto”. Romeo ha quindi sottolineato che la“gradirebbe molto” ricoprire ilper Affari regionali, autonomia e riforme e, assicura, “sarà garanzia di stabilità per il governo e per il Paese”. A Saronno, dove l’assemblea era riservata solo ai soci ordinari, nonostante Salvini sia stato accolto “da un lungo applauso” ha preso voce l’ala maggiormente ...

Ma nellacircola il nome, come possibile ministro all'Innovazione, di un altro assessore ... Francesco Speroni glise i leghisti possano sostenere l'iniziativa di Umberto Bossi e Salvini ...Come non ci sono veti, non ci sono diktat , ma l'autonomia è una battaglia che laporta avanti. Autonomia e presidenzialismo nel programma elettorale centrodestra sono temi centrali da portare a ...La Lega chiede un ministero per la Famiglia e la Natalità. Lo ha annunciato il segretario Matteo Salvini. “Con questo governo si spera di concretizzare i progetti che in Parlamento abbiamo più volte s ...“Abbiamo presentato un accesso agli atti e un’interrogazione dopo aver letto che la Fondazione Italiani ha offerto la propria disponibilità alla ristrutturazione dell’immobile lasciando la proprietà p ...