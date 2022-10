Altobelli | “Rubata maglietta del Mundial ad un mio amico | chiedo di restituirla”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il campione del mondo del 1982, Alessandro, ha voluto lanciare un appello tramite l’ANSA per ritrovare un cimelio sportivo sottratto ad un suodurante un viaggio in treno: “La maglia che portavo nella finale delè stataad un avvocato mio caroa chi l’avesse trovata di. E’ un prezioso ricordo per me, ma soprattutto spero che il miopossa riaverla, perché è disperato, non si da’ pace, pensando anche di avermi fatto involontariamente un torto. Il timore è che chi ha portato via quella borsa non si sia reso conto che conteneva anche la divisa azzurra e magari l’abbia gettata come un abito qualsiasi. Ma se ha capito di cosa si tratta si metta una mano sulla coscienza. Inoltre, è un oggetto ...