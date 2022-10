Draghi - Meloni | grande gelo? Per nulla Passaggio di consegne nel segno del fair play

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tra governo entrante e uscente una collaborazione che appare inedita. Come nelle democrazie mature. In Italia non è stato sempre ...

Open

...07 Governo, fonti a Bloomberg: esclusa ipotesi Panetta a Economia 11:54 Pnrr: cabina di regia alle 15 con11:26 FdI: al via esecutivo nazionale con10:34arrivata nella sede del ...Un governo 'il più autorevole e di alto profilo' possibile. Per Giorgiaormai è un mantra. E pure se il muro del silenzio che si è costruita attorno non sembra ...vicino a Marioe con il ... La rivolta social dei fan di Meloni: «È Giorgia o Draghi Sei diventata una schiava dell’Europa, mi fai rimpiangere il voto» «Qui salta tutto. Di questo passo nessuno pagherà le bollette e sarà il caos sociale». Carlo Calenda, leader di Azione, non usa le pinze: sulla crisi del gas ...Alessandro Sallusti 08 ottobre 2022 a a a Tre a zero e palla al centro. Finisce bene la prima partita internazionale di Giorgia Meloni sfidata in campo aperto da una ministra francese, Laurence Boone, ...