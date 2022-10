Dodi Battaglia interrompe il concerto a Bologna, malore sul palco: “È il momento di lasciar stare” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dodi Battaglia interrompe il concerto a Bologna, che si stava svolgendo in Piazza Maggiore nella serata di ieri. “È il momento di lasciar stare”, le parole dell’artista sul palco mentre si scusa con i fan presenti. Su consiglio dei medici, Dodi Battaglia non ha potuto portare a termine lo spettacolo. Si è dovuto fermare. L’infezione intestinale che lo ha colpito di recente lo ha molto indebolito. L’artista pensava di poter finalmente tornare alla sua musica, al live, ma ha dovuto ricredersi. Ha bisogno ancora di riposo per rimettersi in forma. Così, il concerto di ieri sera è stato bruscamente interrotto tra gli applausi del pubblico presente che ha supportato il musicista nella ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022)il, che si stava svolgendo in Piazza Maggiore nella serata di ieri. “È ildi”, le parole dell’artista sulmentre si scusa con i fan presenti. Su consiglio dei medici,non ha potuto portare a termine lo spettacolo. Si è dovuto fermare. L’infezione intestinale che lo ha colpito di recente lo ha molto indebolito. L’artista pensava di poter finalmente tornare alla sua musica, al live, ma ha dovuto ricredersi. Ha bisogno ancora di riposo per rimettersi in forma. Così, ildi ieri sera è stato bruscamente interrotto tra gli applausi del pubblico presente che ha supportato il musicista nella ...

