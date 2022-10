Alessia Spagnulo | il nulla che mostra tutto | Attacchi di poesia tra i presenti

Leggi su newstv

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un corpo che parla, comunque si vestasuscita commenti estasiati, a tratti anche poetici e in rima. Modella ed influencer,è partita dal concorso di Miss Italia per raggiungere fama e successo. Una sensuale(Instagram)Gli esordi, non da sola Come già accennato,ha partecipato a Miss Italia e in quel particolare frangente non era da sola. Certo c’erano le altre concorrenti, ma non è a loro che ci riferiamo, ma alla sua bambina, che all’epoca era ancora molto piccola. Per non lasciarla sola neanche un istante,ha sfilato con lei, tenendosela vicino, anzi attaccata con il marsupio per bambini. Scandalo, critiche sono piovute da tutte le parti, ma l’aspirante Miss all’epoca ha riferito che l’essere rimasta incinta le aveva causato la perdita ...