"Stuprò una ragazza a Milano", chiesta l'estradizione per l'ex calciatore Robinho (Di martedì 4 ottobre 2022) Il passo ufficiale, di forma e di sostanza, l’Italia l’ha fatto, inoltrando la richiesta di estradizione, e ora si attende la risposta del Brasile, che quasi certamente sarà negativa . Il condannato,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 4 ottobre 2022) Il passo ufficiale, di forma e di sostanza, l’Italia l’ha fatto, inoltrando la ridi, e ora si attende la risposta del Brasile, che quasi certamente sarà negativa . Il condannato,...

Robinho condannato per stupro, l'Italia chiede l'estradizione al Brasile ... condannato in via definitiva assieme a un amico a 9 anni per violenza sessuale di gruppo su una 23enne albanese, che nel 2013 subì abusi in un locale. Robson de Souza Santos, 38 anni e quattro ... 'Stuprò una ragazza a Milano', chiesta l'estradizione per l'ex calciatore Robinho Secondo le indagini, l'ex stella brasiliana, la notte del 22 gennaio del 2013, avrebbe fatto bere una 23enne di origine albanese fino al punto da renderla incosciente e lui e gli altri l'avrebbero ... ... condannato in via definitiva assieme a un amico a 9 anni per violenza sessuale di gruppo su23enne albanese, che nel 2013 subì abusi in un locale. Robson de Souza Santos, 38 anni e quattro ...Secondo le indagini, l'ex stella brasiliana, la notte del 22 gennaio del 2013, avrebbe fatto bere23enne di origine albanese fino al punto da renderla incosciente e lui e gli altri l'avrebbero ...