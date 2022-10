Le città dell'utopia in Italia, quando il sogno divenne realtà (Di martedì 4 ottobre 2022) Campomaggiore (Potenza). Dal feudo alla città dell'armonia e del lavoro (1741-1885) Attorno al piccolo borgo agricolo di Campomaggiore adagiato sulle alture della Lucania, arrivò il vento delle riforme settecentesche e con esso il sogno dell’utopia. Feudo della famiglia dei conti Rendina, i nobili beneventani lo avevano ottenuto in concessione da Filippo IV di Spagna alla metà del Seicento. Da allora il borgo giaceva semi-abbandonato e sostanzialmente spopolato, ed i pochi coloni che lo abitavano erano dediti ad un’agricoltura che più che arretrata appariva quasi primitiva e ferma nei secoli, nella cornice di un Regno di Napoli dove i nobili e la Chiesa esercitavano ancora diritti feudali quali la servitù della gleba. La svolta per ... Leggi su panorama (Di martedì 4 ottobre 2022) Campomaggiore (Potenza). Dal feudo alla'armonia e del lavoro (1741-1885) Attorno al piccolo borgo agricolo di Campomaggiore adagiato sulle alturea Lucania, arrivò il ventoe riforme settecentesche e con esso il. Feudoa famiglia dei conti Rendina, i nobili beneventani lo avevano ottenuto in concessione da Filippo IV di Spagna alla metà del Seicento. Da allora il borgo giaceva semi-abbandonato e sostanzialmente spopolato, ed i pochi coloni che lo abitavano erano dediti ad un’agricoltura che più che arretrata appariva quasi primitiva e ferma nei secoli, nella cornice di un Regno di Napoli dove i nobili e la Chiesa esercitavano ancora diritti feudali quali la servitùa gleba. La svolta per ...

