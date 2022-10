Indonesia, la polizia afferma: “I cancelli dello stadio non erano adeguati a far uscire la folla” (Di martedì 4 ottobre 2022) Arrivano nuovi sviluppi sull’indagine relativa alla calca mortale allo stadio di Malang in Indonesia. La polizia Indonesiana ha infatti dichiarato che i cancelli dell’impianto dove gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni provocando 125 morti erano troppo piccoli e potevano ospitarne solo due alla volta quando centinaia di persone stavano cercando di scappare. L’indagine si è concentrata su sei dei 14 cancelli dove la maggior parte degli spettatori è morta nella calca. Ecco di seguito le parole del portavoce della polizia Dedi Prasetyo: “Per quei sei cancelli, non erano chiusi ma erano troppo piccoli. Avevano una capacità per due persone ma ce n’erano centinaia in uscita”. Inoltre è ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Arrivano nuovi sviluppi sull’indagine relativa alla calca mortale allodi Malang in. Lana ha infatti dichiarato che idell’impianto dove gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni provocando 125 mortitroppo piccoli e potevano ospitarne solo due alla volta quando centinaia di persone stavano cercando di scappare. L’indagine si è concentrata su sei dei 14dove la maggior parte degli spettatori è morta nella calca. Ecco di seguito le parole del portavoce dellaDedi Prasetyo: “Per quei sei, nonchiusi matroppo piccoli. Avevano una capacità per due persone ma ce n’centinaia in uscita”. Inoltre è ...

