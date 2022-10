Chiesa torna in gruppo. Rientrano titolari Di Maria, Quadrado e Paredes: le ultime (Di martedì 4 ottobre 2022) Domani sera alle 21 la Juventus ospiterà allo Stadium il Maccabi Haifa per la terza giornata del gruppo H di Champions League: ecco le ultime ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 4 ottobre 2022) Domani sera alle 21 la Juventus ospiterà allo Stadium il Maccabi Haifa per la terza giornata delH di Champions League: ecco le...

forumJuventus : [Sky Sport] Juve, Pogba torna a correre sul campo: nel giro di un mese potrà essere a disposizione ??… - egi_vil : RT @juvandme: #JuventusBologna ossigeno?? #ChampionsLeague crederci?? #Chiesa torna in gruppo?? #pogba prima della sosta??? #Mercato possib… - CorvoRaffaello : RT @juvandme: #JuventusBologna ossigeno?? #ChampionsLeague crederci?? #Chiesa torna in gruppo?? #pogba prima della sosta??? #Mercato possib… - juvandme : #JuventusBologna ossigeno?? #ChampionsLeague crederci?? #Chiesa torna in gruppo?? #pogba prima della sosta???… - ZonaBianconeri : RT @bettercalcio: Federico #Chiesa torna ad allenarsi in gruppo, per la #Juventus potrebbe essere un punto di svolta della stagione https:/… -