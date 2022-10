DIRETTA MotoGP | GP Buriram 2022 LIVE | rebus pioggia | Quartararo sorride ai box | Bagnaia pensieroso

(Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.29 Ora si è scatenato un vero e proprio acquazzone tropicale. In questo momento lanon potrebbe partire. 9.26 Oggi potrebbe essere il giorno di Marc Marquez, grande specialista della, così come Zarco e Miller.lo inseriamo subito dietro i tre piloti appena citati. Sulla cartae Bastianini sono inferiori. 9.24 Fabioè stato il primo ad andare a festeggiare Tony Arbolino: il francese è davvero su di giri, eccitatissimo, forse anche troppo. 9.23 Intanto è stata cancellata la gara di Moto2 con la vittoria di Tony Arbolino. 9.21è stato buon profeta: ha ricominciato a piovere tanto…Ancora bandiera rossa in Moto2, tutto fermo. 9.16 Alle 9.20 verrà riaperta la ...

SkySportMotoGP : ?? MOTO3, FOGGIA DETTA LEGGE Dominio assoluto a Buriram, sul podio anche Sasaki e Rossi ?? Ora la Moto2: gara alle 8.… - SkySportMotoGP : ?? MOTO2 SOTTO IL DILUVIO Pista impraticable, bandiera rossa. 5 giri per chiudere la gara, c'è Arbolino davanti a tu… - SkySportMotoGP : ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI - SavvatoreV : RT @SkySportMotoGP: ?? Moto2: troppa pioggia, impossibile ripartire e completare altri 5 giri LA VITTORIA E' DI TONY ARBOLINO LA GARA ? http… - SkySportMotoGP : ?? Moto2: troppa pioggia, impossibile ripartire e completare altri 5 giri LA VITTORIA E' DI TONY ARBOLINO LA GARA ?… -

Tutto LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW La gara della Moto2 al momento non ha raggiunto i due terzi di gara (sono stati percorsi soltanto 9 giri), pertanto l'ipotesi è ...9.03 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allaLive della gara didel GP di Thailandia 2022.Segui con noi la quattordicesima gara della stagione della MotoGP, attraverso gli aggiornamenti giro per giro e le immagini dei momenti salienti del GP 08:00 Il risultato delle Qualifiche del GP ...LIVE - MotoGP: segui in diretta la gara del Gran Premio di Thailandia a partire dalle ore 10 a Buriram. Gli aggiornamenti.