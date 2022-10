Belen Rodriguez finge l’orgasmo a Tu sì que vales: imbarazzo in studio (Di domenica 2 ottobre 2022) Belen Rodriguez è attualmente tornata in Tv ogni sabato sera alla guida di Tu sì que vales al fianco di Alessio Sakara e Martin Castrogiovani, in attesa di affiancare nuovamente Teo Mammucari a Le Iene. Ed è proprio in occasione della terza puntata del talent show di Canale 5, trasmessa sabato 1° ottobre 2022, che è stata protagonista di un siparietto decisamente hot. La showgirl è stata chiamata a imitare Meg Ryan in una delle scene iconiche del film Harry, ti presento Sally, quello in cui l’attrice si trova al ristorante con il compagno e decide di fingere un orgasmo davanti a tutti, incurante dei giudizi che avrebbero potuto esserci su di lei. Ad affiancarla è stato Gerry Scotti, uno decisamente poco abituati a momenti come questo. Vi raccomandiamo... Le 5 posizioni migliori per ... Leggi su diredonna (Di domenica 2 ottobre 2022)è attualmente tornata in Tv ogni sabato sera alla guida di Tu sì queal fianco di Alessio Sakara e Martin Castrogiovani, in attesa di affiancare nuovamente Teo Mammucari a Le Iene. Ed è proprio in occasione della terza puntata del talent show di Canale 5, trasmessa sabato 1° ottobre 2022, che è stata protagonista di un siparietto decisamente hot. La showgirl è stata chiamata a imitare Meg Ryan in una delle scene iconiche del film Harry, ti presento Sally, quello in cui l’attrice si trova al ristorante con il compagno e decide dire un orgasmo davanti a tutti, incurante dei giudizi che avrebbero potuto esserci su di lei. Ad affiancarla è stato Gerry Scotti, uno decisamente poco abituati a momenti come questo. Vi raccomandiamo... Le 5 posizioni migliori per ...

