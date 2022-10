Alcune città francesi boicottano i Mondiali in Qatar: ecco i dettagli (Di domenica 2 ottobre 2022) Tante grandi città stanno prendendo una decisione forte a causa della violazione dei diritti umani e dell’ambiente contro i Mondiali in Qatar Come riportato da RMC Sport, tante grandi città francesi stanno prendendo una decisione forte a causa della violazione dei diritti umani e dell’ambiente contro i Mondiali in Qatar. Secondo l’emittente francese, in diverse città tra cui Lille, Reims e Strasburgo, non verranno installati maxischermi o fan zone durante le partite dei Mondiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Tante grandistanno prendendo una decisione forte a causa della violazione dei diritti umani e dell’ambiente contro iinCome riportato da RMC Sport, tante grandistanno prendendo una decisione forte a causa della violazione dei diritti umani e dell’ambiente contro iin. Secondo l’emittente francese, in diversetra cui Lille, Reims e Strasburgo, non verranno installati maxischermi o fan zone durante le partite dei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

