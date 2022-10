Volley, Superlega 2022/2023: Padova batte Modena in cinque set all’esordio (Di sabato 1 ottobre 2022) La Pallavolo Padova batte la Valsa Group Modena nel match d’esordio nella Superlega 2022/2023 di Volley maschile. Grandissima battaglia tra le due formazioni, decisa solo al tie-break dopo un botta e risposta nei parziali precedenti (25-22, 16-25, 25-17, 23-25, 15-11). CALENDARIO 1^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV Superlega 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Superlega 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE LA PARTITA – Padova prova ad allungare all’inizio del secondo set sull’8-4 e rimane avanti per tutta la prima parte di parziale fino al 15-15. Seconda metà molto equilibrata, decisa da quattro punti consecutivi dei ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) La Pallavolola Valsa Groupnel match d’esordio nelladimaschile. Grandissima battaglia tra le due formazioni, decisa solo al tie-break dopo un botta e risposta nei parziali precedenti (25-22, 16-25, 25-17, 23-25, 15-11). CALENDARIO 1^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV: FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE LA PARTITA –prova ad allungare all’inizio del secondo set sull’8-4 e rimane avanti per tutta la prima parte di parziale fino al 15-15. Seconda metà molto equilibrata, decisa da quattro punti consecutivi dei ...

