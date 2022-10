Spari in un bar a Sarno, ferisce un uomo al culmine di una lite, arrestato dalla Polizia (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, ha proceduto all’arresto in flagranza di A.M., sessantenne sarnese già gravato da precedenti di Polizia, ritenuto responsabile, allo stato delle indagini preliminari, dei reati di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo nonché di lesioni aggravate dall’uso delle armi. L’arresto è scaturito dalle attività condotte dai poliziotti del Commissariato di Sarno, coadiuvati dalla Squadra Mobile della Questura di Salerno, a seguito del grave episodio verificatosi nel pomeriggio di ieri che ha visto come protagonisti due uomini che, a seguito di un diverbio avvenuto all’interno di un bar, si sono confrontati sulla pubblica via fintanto che uno dei due ha esploso numerosi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLadi Stato, coordinataProcura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, ha proceduto all’arresto in flagranza di A.M., sessantenne sarnese già gravato da precedenti di, ritenuto responsabile, allo stato delle indagini preliminari, dei reati di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo nonché di lesioni aggravate dall’uso delle armi. L’arresto è scaturito dalle attività condotte dai poliziotti del Commissariato di, coadiuvatiSquadra Mobile della Questura di Salerno, a seguito del grave episodio verificatosi nel pomeriggio di ieri che ha visto come protagonisti due uomini che, a seguito di un diverbio avvenuto all’interno di un bar, si sono confrontati sulla pubblica via fintanto che uno dei due ha esploso numerosi ...

