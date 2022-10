Schumacher | purtroppo è arrivata la conferma | tutto finito

frances14372469 : @LauraLuthien86 Io purtroppo Binoto lo vedo troppo debole con la F1 e fa il duro solo con chi vuole bene alla Ferr… - VisconteLauzun : @schumacher_jorg @Cocci1309 @creuscher Purtroppo per gli amici tedeschi temo che il governo SPD farà gli stessi dis… -

Sportitalia.it

... parla l'ex manager/ "Corinna e Jean Todt mi hanno tagliato fuori" Di Michaelne ha ... Sono cose che nella vita,, possono succedere, ben più importanti delle corse e dei risultati ...però la sua sfida è svanita, con Max Verstappen che ora partecipa al Gran Premio di ... ottenendo che nel 2007, la Scuderia ha avuto il suo momento migliore al fianco di Michael... Michael Schumacher, clamoroso ritorno in pista: l’ex Ferrari conferma tutto Il team principal, durante il venerdì di Singapore, si è trincerato dietro un: “Aspettiamo ancora un po’ per non prendere una decisione sbagliata”. Purtroppo per Mick le ore sembrano contate, la sua ...Da anni poco o nulla si sa delle reali condizioni di salute dell'ex campione di F1 Michael Schumacher. Il 29 dicembre 2013 fu ...