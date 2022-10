Perché non c’è da avere paura della nube di gas metano in arrivo in Italia (Di sabato 1 ottobre 2022) La nube di metano che si è formata a seguito della fuga di gas, lo scorso 27 settembre, dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 sta per arrivare sull’Italia. Ma non bisogna preoccuparsi. Per diverse ragioni. In prima battura bisogna sottolineare che il nostro Paese sarà toccato solo dalla ‘coda’ di questo ‘ammasso’ di metano, creatosi in conseguenza della fuoriuscita di almeno 80mila tonnellate di gas. Inoltre spiegano diversi esperti “Non c’è nessun pericolo per l’uomo dalla nube di metano” generata dalla fuga di gas dai gasdotti Nord Stream, “questo Perché è ad altezze che non ci riguardano. Il problema potrebbe essere per l’impatto sul cambiamento climatico, visto che inciderà anche se meno, una decina di anni, rispetto alle emissioni di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Ladiche si è formata a seguitofuga di gas, lo scorso 27 settembre, dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 sta per arrivare sull’. Ma non bisogna preoccuparsi. Per diverse ragioni. In prima battura bisogna sottolineare che il nostro Paese sarà toccato solo dalla ‘coda’ di questo ‘ammasso’ di, creatosi in conseguenzafuoriuscita di almeno 80mila tonnellate di gas. Inoltre spiegano diversi esperti “Non c’è nessun pericolo per l’uomo dalladi” generata dalla fuga di gas dai gasdotti Nord Stream, “questoè ad altezze che non ci riguardano. Il problema potrebbe essere per l’impatto sul cambiamento climatico, visto che inciderà anche se meno, una decina di anni, rispetto alle emissioni di ...

