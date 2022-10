Londra-Atene. Se i mercati cancellano la politica, poi la politica cancellerà i mercati? (Di sabato 1 ottobre 2022) Il labirinto finanziario in cui si è cacciata pure una grande economia come quella del Regno Unito riguarda noi tutti. Perché tutto l'Occidente vive a debito, e per questo la politica ha perso sovranità ed è finita nelle mani dei debitori. Circuito infernale, di cui portiamo la colpa, e che prima o poi dovrà interrompersi Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 ottobre 2022) Il labirinto finanziario in cui si è cacciata pure una grande economia come quella del Regno Unito riguarda noi tutti. Perché tutto l'Occidente vive a debito, e per questo laha perso sovranità ed è finita nelle mani dei debitori. Circuito infernale, di cui portiamo la colpa, e che prima o poi dovrà interrompersi

