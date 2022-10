L’invito di Zelensky a Giorgia Meloni: «Venga a visitare l’Ucraina e l’Italia sia garante della nostra sicurezza» (Di sabato 1 ottobre 2022) Il capo dell’Ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Copasir Adolfo Urso. Yermak si è congratulato con Fratelli d’Italia e la sua leader Giorgia Meloni per la vittoria alle elezioni tenutesi in Italia il 25 settembre e ha espresso la speranza per l’attuazione della posizione a sostegno dell’Ucraina dopo la formazione del nuovo governo italiano. Gli interlocutori – informa una nota dell’Ufficio – hanno discusso della necessità di instaurare un dialogo ad alto livello. Yermak, a nome del presidente Zelensky, ha invitato Meloni a visitare l’Ucraina. Yermak ha anche citato il Trattato sulla sicurezza di Kiev preparato dal Gruppo internazionale sulle garanzie di ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) Il capo dell’Ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Copasir Adolfo Urso. Yermak si è congratulato con Fratelli d’Italia e la sua leaderper la vittoria alle elezioni tenutesi in Italia il 25 settembre e ha espresso la speranza per l’attuazioneposizione a sostegno deldopo la formazione del nuovo governo italiano. Gli interlocutori – informa una nota dell’Ufficio – hanno discussonecessità di instaurare un dialogo ad alto livello. Yermak, a nome del presidente, ha invitato. Yermak ha anche citato il Trattato sulladi Kiev preparato dal Gruppo internazionale sulle garanzie di ...

