Inter-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 1 ottobre 2022) L'orario e le indicazioni per vedere in diretta Inter-Roma, partita valida per l'ottava giornata della Serie A 2022/2023. Appuntamento con il fischio d'inizio alle 18:00 di sabato 1 ottobre nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza. I nerazzurri sono chiamati a riscattarsi dopo un periodo negativo, con la sconfitta di Udine che ha segnato un punto di non ritorno, e va a caccia dei tre punti davanti ai suoi tifosi. Obiettivo vittoria anche per la Roma di Mourinho, chiamata a riscattarsi dopo il k.o. casalingo contro l'Atalanta. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Pagando un ticket da 5 euro al mese, tuttavia, gli abbonati Sky potranno vederlo in tv sul canale 214 (Zona Dazn). SportFace.

