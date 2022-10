Ecco da dove arrivo Mennuni | parla la donna che ha spazzato via Calenda e Bonino

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il telefono di Lavinia, neo eletta senatrice di Fratelli d'Italia, è rovente. Tanti la cercano e lei un po' si stupisce: «Faccio politica dall'età di 16 anni, e ne ho 46, sono stata eletta la prima volta a 21 anni, sono al quarto mandato in Comune, nel 2001 ero già assessore ai Lavori Pubblici nel municipio II, nel 2008 ero delegata del sindaco alle Pari opportunità». Però la notizia è che ora debutta inmento dopo avere battuto Emmae Carlo. «È stato il frutto di una campagna elettorale ben strutturata, fattando con le associazioni ma anche anche andando casa per casa, con entusiasmo e puntando al radicamento sul territorio».Come ha cominciato? «Da giovane con Teodoro Buontempo, mentre studiavo all'università, poi ho svolto la pratica legale mentre ero assessore ...

fattoquotidiano : Ecco dove i candidati di Calenda sono stati decisivi per consegnare il seggio alla destra: il centrosinistra avrebb… - sole24ore : ?? Da Napoli a Palermo, ecco come il #redditodicittadinanza spinge i voti al #M5S. Nel Meridione dove c’è il maggior… - Loidb10aa6e : RT @fabio_t_81: @mannocchia Ecco dove sono ?? - maurogab1 : RT @valy_s: Durante la“cerimonia”di annessione delle 4 province ucraine,#Putin si è detto disponibile ai negoziati ma l’appartenenza di que… - antonio_pieroni : @PBerizzi @repubblica Ecco dove si trova il circolo di Terralba... -

We Wealth

, sottolineando la parola 'precedente', Putin ha sottinteso neanche troppo velatamente: se lo ... Putin, nello show terminato poi nella piazza Rossa,era stato allestito un palco e maxi schermi,...Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Acquistare la casa di Will di Stranger Things, da oggi è possibile:e quanto costa Mercati, trimestre quarto: ecco dove investire | WeWealth Prima di scoprire dove vedere Ajax-Napoli in diretta tv e streaming, ecco una presentazione del match. “I lancieri” sono secondi con 3 punti (1 vittoria e 1 sconfitta) in compagnia del Liverpool e ...Vuoi vivere nella casa di Will di Stranger Things Da ora è possibile. La casa è in vendita e sembra essere un buon investimento.