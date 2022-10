Conte e le quattro sostituzioni contemporanee: rabbia e ironia dei tifosi del Tottenham (Di sabato 1 ottobre 2022) Va all' Arsenal il derby del North London, che certifica la prima fuga di stagione in Premier League. I Gunners liquidano per 3 - 1 il Tottenham, che era l'unica altra squadra imbattuta del campionato,... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 ottobre 2022) Va all' Arsenal il derby del North London, che certifica la prima fuga di stagione in Premier League. I Gunners liquidano per 3 - 1 il, che era l'unica altra squadra imbattuta del campionato,...

