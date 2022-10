Arsenal show nel North London derby | 3 - 1 agli Spurs e prima sconfitta per Conte

Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Arsenal show nel derby di Londra: 3-1 e prima sconfitta per Conte - ETGazzetta : Arsenal show nel derby di Londra: 3-1 e prima sconfitta per Conte -

Agenzia ANSA

... ma la squadra non ha girato: Kane troppo solo in attacco, la difesa troppo incerta (incluso Lloris, stranamente) per non accusare l'enorme potenziale offensivo dell'. Jesus (il migliore) e ...It is incumbent on the free world to help the valiant Ukrainians whoinspiring courage to ... Ukraine, which in 1994 was the first country that unilaterally gave up its nuclear, is today ... Haaland contro Ronaldo, derby show a Manchester Arsenal retained their place at the top of the Premier League with a fine north London derby victory over 10-man Tottenham. A rare Thomas Partey strike and goals from Gabriel Jesus and Granit Xhaka ...Spurs haven’t won at Arsenal since 2010. We’ll have to wait another year ... If Spurs are to compete at the top of the table, they’ll need to show more composure and enterprise on the ball. While ...