Ultime Notizie – Lavoro, Salvini: "Reintrodurre il voucher" (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io penso che sia molto meglio il voucher e il Lavoro a tempo della disoccupazione”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini dal Villaggio Coldiretti di Milano. “Reintrodurre il Lavoro pulito, trasparente e a tempo in agricoltura e la stagionalità, sarà fondamentale. Gli italiani hanno votato domenica. Adesso c’è da mantenere: l’agricoltura e la pesca sono fondamentali”, ha aggiunto Salvini. Dopo aver “ringraziato gli imprenditori agricoli perché durante il Covid non si sono fermati mai”, il segretario della Lega ha sottolineato come si tratti di “un settore che cresce e uno dei pochi settori che ha creato occupazione, anche in questi mesi difficili, nonostante delle normative che ora dopo il voto potranno essere spazzate via. Io so la difficoltà di trovare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io penso che sia molto meglio ile ila tempo della disoccupazione”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteodal Villaggio Coldiretti di Milano. “ilpulito, trasparente e a tempo in agricoltura e la stagionalità, sarà fondamentale. Gli italiani hanno votato domenica. Adesso c’è da mantenere: l’agricoltura e la pesca sono fondamentali”, ha aggiunto. Dopo aver “ringraziato gli imprenditori agricoli perché durante il Covid non si sono fermati mai”, il segretario della Lega ha sottolineato come si tratti di “un settore che cresce e uno dei pochi settori che ha creato occupazione, anche in questi mesi difficili, nonostante delle normative che ora dopo il voto potranno essere spazzate via. Io so la difficoltà di trovare ...

