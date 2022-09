“Ma è davvero lei?”. Raffaella Fico, senza trucco e dimagrita: che cambiamento (Di venerdì 30 settembre 2022) Raffaella Fico è una delle showgirl più belle d’Italia ed è reduce dalla recente esperienza al GF Vip 6. Ma ora è stata beccata in un modo totalmente diverso, infatti la sua trasformazione è stata incredibile. A mostrare com’è diventata l’ex gieffina è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha postato un brevissimo filmato di lei. Ed effettivamente il cambiamento è molto evidente. Diversi anche i chili persi dall’ex di Mario Balotelli, che probabilmente ha seguito una dieta particolare per tenersi ancora più in forma. Per Raffaella Fico la trasformazione è sotto gli occhi di tutti. Prima di dirvi com’è diventata, lo scorso mese di agosto, invece, lei ha comunicato ai suoi follower di essersi lasciata col compagno. Un utente ha domandato a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 settembre 2022)è una delle showgirl più belle d’Italia ed è reduce dalla recente esperienza al GF Vip 6. Ma ora è stata beccata in un modo totalmente diverso, infatti la sua trasformazione è stata incredibile. A mostrare com’è diventata l’ex gieffina è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha postato un brevissimo filmato di. Ed effettivamente ilè molto evidente. Diversi anche i chili persi dall’ex di Mario Balotelli, che probabilmente ha seguito una dieta particolare per tenersi ancora più in forma. Perla trasformazione è sotto gli occhi di tutti. Prima di dirvi com’è diventata, lo scorso mese di agosto, invece,ha comunicato ai suoi follower di essersi lasciata col compagno. Un utente ha domandato a ...

