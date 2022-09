Lombardia, Fontana: “Se Moratti corre per altri non può restare con noi” (Di venerdì 30 settembre 2022) MILANO – “É chiaro che se intende partecipare a un’altra avventura diversa dalla nostra, non potrà continuare ad amministrare al nostro fianco”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, oggi a margine di un tour volto a valorizzare le Aree Interne del Verbano-Piambello (Va), a chi gli chiedeva se il ruolo della sua vicepresidente per Letizia Moratti “è in bilico” dopo la riconferma della stessa Moratti a voler “correre” per la presidenza della Regione alle elezioni del 2023. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 settembre 2022) MILANO – “É chiaro che se intende partecipare a un’altra avventura diversa dalla nostra, non potrà continuare ad amministrare al nostro fianco”. Lo ha detto il presidente di RegioneAttilio, oggi a margine di un tour volto a valorizzare le Aree Interne del Verbano-Piambello (Va), a chi gli chiedeva se il ruolo della sua vicepresidente per Letizia“è in bilico” dopo la riconferma della stessaa voler “re” per la presidenza della Regione alle elezioni del 2023. L'articolo L'Opinionista.

