Leader nato e punto fermo | scacciati i dubbi | Demiral è l’anima dell’Atalanta

Bergamo. Che Merih Demiral avesse l'attitudine da Leader si capiva già dalle sue primissime esperienze italiane. Quando il Sassuolo lo ha portato in Italia nel gennaio 2019, tutti gli addetti ai lavori neroverdi sono rimasti sbalorditi dall'impatto che ha avuto sull'ambiente. Aveva 20 anni, ma ha subito mostrato grande coraggio e il trasporto emotivo con cui si allenava lasciava grandi sensazioni sul suo futuro. Nel biennio alla Juventus il classe 1998 è riuscito a dimostrare queste sue doti soltanto in parte, vuoi per gli infortuni, vuoi per la giovane età con cui è arrivato in un gruppo che di Leader ne aveva già diversi. Nell'Atalanta che oggi guida la classifica della Serie A, però, la componente mentale che aggiunge il difensore 24enne è più che fondamentale. E non è una novità. Probabilmente è stato anche questo uno dei fattori ...

