Ginevra Lamborghini rivela quanto guadagna: “Non mi posso permettere tante cose” (Di venerdì 30 settembre 2022) Personaggi Tv, Ginevra Lamborghini, quanto guadagna? – Ora che il “GF Vip7” è cominciato da qualche settimana lo possiamo dire serenamente: Alfonso Signorini ha messo su un cast scoppiettante. Scintille tra Sofia Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra, nella puntata di ieri del reality show in onda su Canale 5, ha accusato la coinquilina di prendere in giro il marito. Son volate parole grosse: «Tu sei un’infame! Non sei innamorata se non del suo conto in banca e non mi pento di averlo detto. Sei attaccata alle cose, una vera materialista». Parole a cui la diretta interessata ha risposto per le rime: Sofia Giaele De Donà ha replicato tirando in ballo la famiglia e le carte di credito della Lamborghini. Ma andiamo ... Leggi su tvzap (Di venerdì 30 settembre 2022) Personaggi Tv,? – Ora che il “GF Vip7” è cominciato da qualche settimana lo possiamo dire serenamente: Alfonso Signorini ha messo su un cast scoppiet. Scintille tra Sofia Giaele De Donà e. La sorella di Elettra, nella puntata di ieri del reality show in onda su Canale 5, ha accusato la coinquilina di prendere in giro il marito. Son volate parole grosse: «Tu sei un’infame! Non sei innamorata se non del suo conto in banca e non mi pento di averlo detto. Sei attaccata alle, una vera materialista». Parole a cui la diretta interessata ha risposto per le rime: Sofia Giaele De Donà ha replicato tirando in ballo la famiglia e le carte di credito della. Ma andiamo ...

GrandeFratello : Guenda Goria: 'Secondo me, Ginevra Lamborghini non ce la conta giusta fino in fondo' ?? Twittate con #GFVIPPARTY pe… - _altezzosa_ : @Mia80925859Mia No io non metto in dubbio che ieri Ginevra si stata un po’ too much però ci tengo a dire che non è… - gabriel42816101 : RT @itisnicoleeee: CIOÈ NON SO SE CI RENDIAMO CONTO MA HA DAVVERO DETTO CHE NON HA I SOLDI PER PAGARSI LA BENZINA, GINEVRA LAMBORGHINI #gf… - Nenejeru99 : RT @CatiusciaFarru1: @Iperborea_ Lamborghini è il suo cognome e nn pensa lo debba rinnegare, è nata in quella famiglia ma nn ne fa un vanto… - khatven : RT @ansiaecaffe: Comunque Ginevra Lamborghini della casa Lamborghini, diretta ereditiera dell’azienda più ricca di Italia, ha detto su Cana… -